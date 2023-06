Florinel Coman, cu gândul la meciul cu Elveția, după egalul din Kosovo: „Putem scoate un rezultat pozitiv”

12:30

Vrea la Real Madrid? Rămâne la PSG? Kylian Mbappe (24 de ani) îi ține pe toți în ceață, iar asta îl irită la culme pe fostul atacant Christophe Dugarry (51), campion mondial cu Franța în 1998 și european în 2000.Kylian Mbappe mai are un an de contract cu PSG. Înțelegerea va expira în 2024, iar atacantul francez a anunțat că nu are de gând să o prelungească. Totuși, a negat că ar vrea să semneze cu Real Madrid: „Voi fi la PSG sezonul viitor, sunt fericit aici”. ...