Un șofer care transporta 13 copii într-o excursie la Bârlad, prins băut la volanul microbuzului

În primăvara acestui an, Răzvan Burleanu a anunțat public că salariul său în fruntea Federației Române de Fotbal nu corespunde cu estimările din mass-media. Acesta a mărturisit că este remunerat cu 5.000 de euro, plus o diurnă de 250 de euro pe zi în deplasări. „Aproximativ 5.000 de euro. Încă nu l-am publicat, dar o voi face. Întotdeauna când am fost întrebat, am răspuns. Diurna este aceeași pe care a avut-o și fostul președinte, 250 de euro”, a declarat Răzvan Burleanu la Digi Sport în luna ap...