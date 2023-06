Dorian Popa, enervat la culme de un fan! Cum a reacționat când un tânăr a încercat să urce în bolidul de lux fără a-i cere permisiunea

19:00

La data de 13 iunie 2023, Alexandru Preda, un copil de 13 ani din comuna Gălățeni, județul Teleorman, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia minorului și autoritățile fac un apel către […] The post Alexandru Preda, un băiat de 13 ani din Teleorman, este de negăsit. Cine îl vede este rugat să sune la 112 appeared first on Cancan.