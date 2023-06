Un film iranian a câștigat marele premiu la TIFF. Cele mai importante premii, câștigate doar de femei

Filmul „Ca peștele pe lună” (Like a Fish on the Moon) al regizoarei iraniene Dornaz Hajiha este marele câștigător al Galei de premiere TIFF.22, desfășurată, sâmbătă seara, la Cluj

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)