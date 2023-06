Deea Maxer nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi la televizor! Ce o macină pe brunetă: „M-a copleșit”

11:00

Paul Ciprian Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, este unul dintre artiștii consacrați și apreciați din România. Viața profesională a acestuia este știută de toată lumea, însă în ceea ce privește viața amoroasă artistul […] The post Fuego a recunoscut adevărul despre viața lui intimă: „Eu nu am planificat niciodată să fie așa” appeared first on Cancan.