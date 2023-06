Femeia care i-a luat mințile lui Horia Brenciu. Cântărețul a fost îndrăgostit lulea de o celebră creatoare de modă din România

14:00

Theo Rose a fost externată în cursul zilei de sâmbătă, 17 iunie 2023. Artista în vârstă de 25 de ani a devenit mămică de băiat în urmă cu câteva zile. Partenera de viață a lui […] The post Suma uriașă plătită de Theo Rose pentru 3 nopți la clinica de lux în care a născut | EXCLUSIV appeared first on Cancan.