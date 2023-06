Două persoane au murit şi 28, date dispărute în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren din Nepal

13:40

După ce Lucas Zelarayan, coechipierul românului Alex Mățan la Columbus Crew, a bifat o nouă bijuterie în meciul câștigat cu Chicago Fire, scor 2-1, acum a venit rândul lui Pablo Ruiz să înscrie și el din propria jumătate de teren! Argentinianul a marcat sâmbătă, în Real Salt Lake - DC United 2-1, și a ajuns pe lista exclusivistă cu fotbaliștii care au reușit să dea gol în Major League Soccer din propria jumătate de teren. Pablo Ruiz scores from his own half. ???? #RSL pic.twitter.com/uDft9GoRkD...