Magdeburg e noua câștigătoare a EHF Champions League

Ca peștele pe lună/ Like a Fish on the Moon al regizoarei iraniene Dornaz Hajiha este marele câștigător al Galei de premiere TIFF.22, desfășurată, sâmbătă seara, la Cluj – Napoca. Alături de Carolina Markowicz (Premiul pentru Cea mai bună regie) și regizoarea Tia Kouvo (Premiul Special al Juriului), Hajiha marchează o premieră în istoria festivalului, fiind pentru prima data când cele mai importante premii sunt câștigate doar de femei.