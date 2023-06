Accident pe Autostradă, în Sibiu: un TIR a lovit o mașină oprită

07:20

Apropierea de anul electoral 2024 vine cu o serie de inițiative legislative care au legătură cu alegerile. Una dintre acestea a fost inițiată de deputatul liberal Gigel Știrbu, care semnalează că, în 2016 și 2020, când au avut loc alegeri locale, în 200 de localități numărul vizelor de flotant emise a fost de zece ori mai mare decât în ani fără alegeri. Prin lege, parlamentarul vrea verificări la sânge dacă la adresa declarată persoana care solicită viza chiar locuiește, iar, în cazul în care are viza de reședință în localitate de mai puțin de un an, să poată vota doar în localitatea unde își are domiciliul. Mai mult, proiectul depus în Parlament urmărește instituirea unor declarații pe propria răspundere și verificări în teren cu poliția. Mai mult, la o singură adresă nu vor mai putea fi eliberate vize de flotant pentru mai mult de două persoane care nu fac parte din aceeași familie.