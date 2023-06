Adrian Cristea a refuzat să devină membru DDB! Cum își explică decizia fostul campion cu Dinamo

09:40

Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul președinte al LPF, l-a amenințat la GSP Live pe Florin Manea (47), impresarul care opinase cu o zi în urmă la GSP Live că „nea Mitică nu se pricepe la jucători, mă rugam să nu-mi laude fotbaliștii”. Acum, impresarul își cere scuze. „Îmi pare rău că am intrat în gura lui. Mi se pare că nu are ochi la jucători, din păcate. Ce am spus era ca o glumă. ...