Semnul de circulație care va invada străzile! Mii de șoferi români îl vor vedea pe șoselele din Spania după ultima decizie a autorităților

Meteo România. În cursul zilei de duminică, 18 iunie 2023, meteorologii au emis o serie de avertizări pentru județele din țară. De la ora 14:00, peste 12 județe intră sub incidența codului portocaliu. Codul galben […]