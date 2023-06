Irinel Columbeanu, revedere emoționantă! Omul de afaceri și-a văzut fiica după cinci ani: „Am fost foarte impresionat” 

17:20

Valentina Pelinel s-a trezit plină de bube pe față și a crezut că s-a umplut de coșuri. De fapt, era o reacție alergică la produsele cosmetice. Astfel că, soția lui Cristi Borcea a fost nevoită […] The post Momente de panică pentru Valentina Pelinel. Soția lui Cristian Borcea a ajuns la dermatolog, iar CANCAN.RO are toate detaliile. “Am crezut că sunt coșuri, dar…” appeared first on Cancan.