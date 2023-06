Surprize la reunirea celor de la CSA Steaua » Pariul lui Becali din 2020, sub comanda lui Oprița! + moment amuzant: „Unde e terenul? Sunt în probe și nu știu”

17:30

Fostul portar al Arsenalului, Milanului și al Borussiei Dortmund, Jens Lehmann, a fost pus sub acuzare pentru distrugerea proprietății unui vecin, precum și în două cazuri de fraudă.Jens Lehmann are probleme cu justiția germană. Fostul portar al naționalei Germaniei, acum analist TV, va trebui să răspundă în fața legii după o dispută "sub centură" cu un vecin. ...