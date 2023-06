Basarab Panduru susține decizia lui Edi Iordănescu: „Era cea mai mare bătaie de joc!”

20:50

Cotidianul american New York Times a scos la lumină clauzele acordului multimilionar încheiat de Leo Messi și guvernul saudit. Campionul mondial câștigă anual 22,5 milioane de euro, plus alte 7,2 milioane pentru vacanțe și promovare a turismului saudit. Nu are voie să spună niciun cuvânt care ar afecta imaginea Arabiei Saudite.Se știa din 2021 că Leo Messi promovează turismul saudit și că are un contract pe trei ani cu autoritățile de la Riad. ...