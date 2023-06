Neti Sandu are o strănepoată! Detalii neștiute despre familia vedetei Pro TV

12:40

Pe data de 18 iunie, renumitul rapper Big Pokey a murit la vârsta de doar 45 de ani. Pionierul muzicii hip-hop care a făcut odată parte din Screw Up Click și-a găsit sfârșitul în timp […] The post Celebrul rapper Big Pockey a murit în timpul unui concert, la doar 45 de ani. Ultimele imagini de dinaintea tragediei | VIDEO appeared first on Cancan.