BANC | „Bulă, cum de ţi-ai făcut maşina zob?”

La începutul acestei luni, Vica Blochina lua o decizie radicală. Confruntându-se cu kilogramele în plus, blondina a vrut să taie răul de la rădăcină, așa că a apelat la o operație de micșorare a stomacului. […] Vica Blochina suferă după operația de micșorare a stomacului! Cu ce dificultăți se confruntă blondina: „Nu cred că rezist"