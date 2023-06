Ce a primit un ieșean care a comandat 2 pizza într-un restaurant din Miroslava: „A mers direct la gunoi!”

14:50

În perioada 19-22 iunie, are loc Evaluarea Națională 2023, iar în intervalul 26-28 iunie au loc probele scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii de clasa a XII-a, a XIII-a și pentru cei care nu […] The post E imposibil să mai copiezi la BAC și la Evaluarea Națională! Ordinul a venit de la Guvern, ce se întâmplă acum în sălile de examen appeared first on Cancan.