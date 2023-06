Raport final în cazul incendiului de la spitalul din Piatra Neamț, în urma căruia au murit zece pacienți. Focul a pornit de la o candelă aflată la căpătâiul unui bolnav

10:30

Adriana Bahmuțeanu are planuri serioase după nunta cu George Restivan și vrea să își schimbe domeniul de activitate. Vedeta a anunțat că în curând își va deschide cabinet de psihoterapie. Adriana Bahmuțeanu și George Restivan vor avea nunta în toamna acestui an, iar fosta prezentatoare TV are planuri mari în legătură cu activitatea sa profesională. […]