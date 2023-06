Ce conţine, de fapt, laptele care se vinde la Lidl? Anunţul specialiştilor

14:50

Puya este unul dintre artiștii ce se află pe scena muzicii românești de mulți ani. Are o mulțime de fani, a bifat numeroase concerte, însă niciodată nu a trecut printr-un moment ca acela de zilele […] The post Spectatorii au aruncat cu pantofi în Puya la Zilele culturale ale Bârladului. Prima reacție a artistului. „Sunt tot oameni”. VIDEO appeared first on Cancan.