Mihai Popa, moment inedit în minutul 4 al duelului România U21 - Spania U21 » De ce a întârziat repunerea mingii

21:40

Andreias Calcan (29 de ani, extremă stânga) a fost prezentat oficial la U Cluj. Format în Academia lui U Cluj, Andreias Calcan revine acasă după 7 ani. La prima echipă a „șepcilor roșii” bifase un gol și trei pase decisive în 47 de partide.„Pentru mine U înseamnă acasă. Este clubul unde am crescut, unde am învățat să joc fotbal, unde am făcut pasul în fotbalul profesionist. Am petrecut șase ani din viață aici. ...