Ursula von der Leyen nu are "nicio îndoială" că Ucraina va adera la UE

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că nu are "nicio îndoială" că Ucraina va adera la UE. În plus, von der Leyen susține că UE are o "responsabilitate specială" față de Ucraina. Zelenski e tranșant: Kievul are nevoie de angajamente concrete.

