Cea mai mare pensie specială pe care o încasează un magistrat în România

23:40

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că nu are "nicio îndoială" că Ucraina va adera la UE. În plus, von der Leyen susține că UE are o "responsabilitate specială" față de Ucraina. Zelenski e tranșant: Kievul are nevoie de angajamente concrete.