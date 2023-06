David Popovici înainte de a lua startul la Roma: „Am amintiri grozave la Foro Italico, sper să-mi fac și altele”

00:30

România U21 a fost învinsă de Spania U21, scor 0-2, la debutul în grupa B a Campionatului European de tineret. Denis Alibec, vârful primei reprezentative, a asistat la disputa din Ghencea. VIDEO. Denis Alibec, după România U21 - Spania U21 0-3: „Putem merge mai departe” „Așa s-a văzut, nu știu ce să zic, au jucat mult mai bine, noi ne-am apărat, am stat prea retrași. După 2-0, am început să jucăm un pic, dar nu am reușit să marcăm. ...