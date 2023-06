Primele obiecte găsite din submersibilul Titan. Care e concluzia specialiștilor: „Au murit pe loc”

11:20

Sezonul estival a început, iar mulți dintre iubitorii de vacanțe au început să-și facă planuri. Pe de altă parte, unii au plecat deja în cele mai populare și apreciate destinații turistice din lume. Un român […] The post Ireal! Cât a plătit un turist român pentru a închiria un șezlong într-o stațiune din Grecia appeared first on Cancan.