Viețile mai multor tineri, salvate de o fetiță de 6 ani aflată în moarte cerebrală după un accident. Familia a acceptat să-i fie donate organele

21:30

Jurnalistul rus Vladimir Soloviov, considerat dintre principalii progandiști ai Kremlinului, a amenințat România cu bombardarea cu arme nucleare tactice, în contextul în care presa occidentală a scris că țara noastră este luată în calcul pentru instruirea piloților ucraineni pe avioanele americane de vânătoare F-16, scrie digi24.ro. Solovyov is now threatening Romania and Moldova with a […]