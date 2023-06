Rusia e în pragul loviturii de stat? Șeful mercenarilor Wagner acuză armata că i-ar fi atacat luptătorii

10:40

Vineri dimineață, 22 spre 23 iunie 2023, Xonia a fost prinsă la volan drogată, sub influența substanțelor interzise și fără drept de a conduce pe teritoriul României. Ce pedeapsă riscă să primească artista. Xonia a […] The post Ce pedeapsă riscă Xonia după ce a fost prinsă drogată, beată și fără permis la volan. Legea este extrem de clară appeared first on Cancan.