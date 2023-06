Zăvăleanu pune presiune pe Voicu și Nicolescu: „Mi-aș dori mai multă flexibilitate. Mă așteptam la mai mult”

08:20

Transferul mijlocașului Damjan Djokovic (33 de ani) la FCSB îi ridică semne de întrebare lui Helmut Duckadam (64 de ani), fostul uriaș portar al Stelei.Djokovic a rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de saudiții de la Al Raed. Becali a anunțat că mijlocașul croat a semnat cu FCSB. „A semnat pe un an, plus un an. Contractul se prelungește automat dacă vom lua campionatul”, a transmis patronul roș-albaștrilor pentru GSP. ...