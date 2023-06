Cristi Brancu și-a anunțat plecarea. Unde se mută vedeta de la Prima TV în această vară: „Facem asta pentru prima dată”

14:00

Românii au primit o veste bună, după ce Marcel Ciolacu a transmis că vor exista reduceri la raft. Prețul alimentelor de bază va scădea considerabil, după un acord între marile lanțuri de magazine și Guvern. […] The post Când scad prețurile la alimente în România. Premierul Ciolacu a făcut anunțul momentului appeared first on Cancan.