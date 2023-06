BANCUL ZILEI | Gigel și problema lămâilor în România

11:00

Dorian Popa este celebru pe rețelele de socializare, datorită vlogurilor și provocărilor amuzante pe care le face. De data aceasta, Dan Negru i-a picat în plasă. Cântărețul a pus mâna pe telefon și l-a sunat […] The post Dorian Popa s-a filmat în timp ce îi cerea bani lui Dan Negru. Reacția prezentatorului l-a lăsat fără cuvinte. „Băi, dar ce prost…” appeared first on Cancan.