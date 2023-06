Ruptura dintre Gina Pistol și partenerul său de viață: „Nu a fost vorba despre altă femeie”. Blonda a dezvăluit de ce s-a despărțit de Mihai Răduț, unul dintre foștii săi iubiți celebri

14:10

Soarta Simonei Halep, după acuzațiile de dopaj, pare pecetluită, sau cel puțin asta consideră Ion Țiriac. Jucătoarea de tenis a fost suspendată provizoriu încă din luna august a anului 2022, după ce a fost testată […] The post Carieră încheiată pentru Simona Halep! Anunțul lui Ion Țiriac a căzut ca un trăsnet. „Suntem români și așa merităm” appeared first on Cancan.