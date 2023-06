O româncă, vacanță de coșmar pe insula Mykonos din Grecia! Ce a pățit femeia: „Am ajuns în epoca de piatră. Toți te fură”

20:10

Un nou „fenomen” cinematografic urmează să ia cu asalt România, la final de an 2023. Codin Maticiuc, alături de BRomania și echipa deja consacrată sunt în plin proces de realizare a filmului Miami Bici 2. […] The post Cât de dotat este, de fapt, Codin Maticiuc: „Îmi mai doresc doi centimetri, dar nu acolo…”. EXCLUSIV appeared first on Cancan.