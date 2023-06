Gina Pistol, abordare inedită față de fani: „Aveți 5 minute să vorbim?”

09:40

Omul de film, radio, televiziune, scenă și voce nu mai are nevoie de nicio prezentare. A jucat de-a lungul prodigioasei sale cariere, dramă, comedie, tragedie, figuri istorice, haiduci. Pe scurt, întreaga gamă a unor vieți […] The post Gabriela, amanta discretă a lui Florin Piersic, s-a iubit pătimaș cu marele actor vreme de 9 ani. Diferența de vârstă dintre cei doi, 17 ani, n-a constituit un obstacol în povestea lor de dragoste appeared first on Cancan.