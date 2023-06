BANCUL ZILEI | „Ce îți place cel mai mult la mine?”

15:20

Sezonul estival a început, iar mii de români se pregătesc de vacanță. Majoritatea aleg destinații la malul mării sau oceanului. Unul dintre locurile preferate de români pe perioada verii este Turcia. Astfel, în fiecare an […] The post Câți bani au plătit 3 români pentru un concediu de 9 nopți într-un hotel de 5 stele, all-inclusive, din Turcia appeared first on Cancan.