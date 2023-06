Ce salarii au, de fapt, angajații TVR. Salariile câștigate de oamenii care dețin un contract cu Televiziunea Națională pot fi suplimentate de bonusuri

20:50

Alina Sorescu (37 de ani) și Alexandru Ciucu (46 de ani) încă se judecă pentru custodia fetițelor. La mai bine de un an și jumătate de când își vede fostul partener în tribunale, cântăreața rupe […] The post Viața Alinei Sorescu continuă să fie o luptă și în prezent. Eforturi în zadar pentru vedetă de a-și petrece vacanța cu fetele sale, din cauza divorțului aflat pe rol cu Alexandru Ciucu appeared first on Cancan.