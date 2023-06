Panică printre șoferi când văd acest semn de circulație. Ce reprezintă, de fapt, acest indicator aflat pe multe dintre străzile frecventate de conducători auto din România

22:40

Pe data de 26 iunie, Ilona Brezoianu a împlinit 33 de ani. Pentru a marca momentul, Mihai Bendeac i-a făcut o urare prin care să le arate tuturor cât de mult își iubește prietena și […] The post Mihai Bendeac, declarație publică de iubire pentru Ilona Brezoianu de ziua ei: „Trebuie să admit” appeared first on Cancan.