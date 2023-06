Moștenitorul improbabil. Cine este Alexander, fiul care a preluat imperiul lui George Soros

17:00

Sebastian Dobrincu, în vârstă de 24 de ani, formează un cuplu cu Ioana Ignat de mai bine de un an. Tânărul antreprenor nu are planuri de căsătorie momentan, însă a spus ce părere are despre contractul prenupțial. Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, doi dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România, formează unul dintre […]