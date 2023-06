Ce tipuri de locuințe sunt de interes pentru cumpărători?

14:20

De la ora 14:00 și cap de listă pentru Recomandările zilei este spectacolul-lectură The end has no end, de Neil LaBute, la Centrul Cultural Habitus. La discuția de după spectacol, moderată de Bobi Pricop, participă însuși autorul, alături de traducătoarea Camelia Oană, regizorul Bogdan Sărătean și scriitorul Marius Chivu.