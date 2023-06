BANC | Bulă și Bubulina, în pat. Acţiune din greu

14:00

În urmă cu aproape patru ani, Mihai Mitoșeru și Noemi își anunțau divorțul. Despărțirea dintre cei doi a fost una pașnică, la notar. Aceștia au decis să meargă pe drumuri separate, însă au rămas în […] The post Împăcarea anului în România?! Mihai Mitoșeru, recunoaște iubirea cu Noemi. „Nu putem să scăpăm” appeared first on Cancan.