Ce se întâmplă cu mormântul Denisei Manelista, la 6 ani de la moartea artisei. Tatăl ei e cel care a făcut descoperirea

14:30

Valentin Sălăgean este un om de afaceri de succes, care are multe conexiuni în lumea fotbalului românesc. În anii 1990, el făcea parte din anturajul echipei Steaua. Astfel, Sălăgean a fost martor la multe evenimente […] The post Noi dezvăluiri din culisele conflictului dintre Marius Lăcătuș și Adrian Mutu. „În îmbrânciturile alea dădeam toți, unii în alții, cu picioarele pe acolo” appeared first on Cancan.