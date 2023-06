Iluzie optică virală | Găsiți pisica ascunsă! Aveți la dispoziție doar 10 secunde

21:40

Noi informații ies la iveală în scandalul dintre Vladimir Putin și Evgheni Prigojin! Liderul mercenarilor a atacat orașul Rostov și plecase să „cucerească” Moscova, după ce armata rusă ar fi ucis mai mulți luptători de-ai […] The post Cum au decurs negocierile dintre Lukaşenko și Prigojin, după atacul mercenarilor Wagner în Rusia: „I-am spus lui Putin să nu se grăbească” appeared first on Cancan.