BANC | „Soția dumitale va fi frumoasă, deșteaptă și bogată”

06:40

Pe data de 28 iunie are loc cea de-a treia probă de la BAC 2023. Absolvenții de liceu de la profilul uman au ales între geografie, filosofie, logică, economie, psihologie sau sociologie. Subiectele de Bacalaureat […] The post BAC 2023 | Ce subiecte au picat la proba la alegere a profilului uman: geografie, filosofie, logică, economie, psihologie și sociologie appeared first on Cancan.