Mihai Morar, un tată mândru. Ce note au obținut fiicele sale la Evaluarea Națională 2023

11:00

Nicole Scherzinger (44 de ani) și Thom Evans (38 de ani) s-au logodit! După trei ani de relație, celebra cântăreață a primit inelul de logodnă într-un cadru de poveste, în timpul vacanței în Hawaii. Nicole […] The post Nicole Scherzinger se mărită. Cerere în căsătorie inedită, după 3 ani de relație appeared first on Cancan.