Care este cel mai mare dușman al Dianei Dumitrescu: „Mi-a dat lovitura de grație”

11:40

Miercuri dimineața, 28 iunie 2023, s-a dat alarma la locuința unui cunoscut politician român. Dumitru Puzdrea a fost găsit fără suflare, iar poliția investighează cauzele neobișnuite ale decesului. CANCAN.RO vă prezintă, mai jos, detaliile în […] The post Breaking news! Cunoscut politician român, găsit mort în casă. Poliția investighează cauzele neobișnuite ale decesului. EXCLUSIV appeared first on Cancan.