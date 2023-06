Descoperire sinistră despre submarinul Titan făcută în urmă cu puțin timp. Ce s-a observat pe fundul Oceanului nu mai lasă loc de interpretări

16:30

Cătălin Bordea se poate considera un bărbat norocos, căci se iubește de ani buni cu Livia, soția lui. Cei doi s-au cunoscut în 2012, iar de atunci sunt de nedespărțit. Bineînțeles, excepție a fost competiția […] The post Câți ani are, de fapt, soția lui Cătălin Bordea, câștigătorul America Express. Diferența reală de vârstă dintre cei doi nu este substanțială appeared first on Cancan.