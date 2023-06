Un nou episod fabulos cu Gigi Becali în prim plan! Ce șpagă a dat pentru a intra la un concert al cântăreței Celine Dion

17:20

În urmă cu câteva luni, Octavian Strunilă a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță. Cu această ocazie, și-a dat de gol trei colegi de breaslă cu care are obiceiul să bea. Conform clasamentului său, […] The post Cât de mult bea Alexandru Papadopol? Octavian Strunilă l-a plasat în fruntea clasamentului actorilor care „trag la măsea” appeared first on Cancan.