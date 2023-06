Vești proaste pentru naționala României. FIFA a făcut anunțul la scurt timp după egalul din Elveția

19:50

Pe data de 28 iunie, Theo Rose i-a făcut un cadou cu totul neașteptat fiului ei, care are doar 12 zile. Antrenoarea de la Vocea României a realizat un cover de pe o piesă a […] The post Theo Rose, gest incredibil pentru fiul ei, Sasha Ioan. Ce cadou i-a făcut vedeta PRO TV bebelușului | VIDEO appeared first on Cancan.