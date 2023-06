Ce se întâmplă cu Cosmin Seleși? Pro Tv amână anunțul lansării viitorului sezon al emisiunii „Batem palma”, deși s-au filmat mai multe ediții

23:50

John Malkovich (69 de ani) a aterizat în secret în România, dar în interes de serviciu, nicidecum pentru o întâlnire fulger cu o frumusețe autohtonă. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile, dar și imagini […] The post Imagini de colecție cu John Malkovich! Celebrul actor de la Hollywood a ”aterizat” în Piața Victoriei și… appeared first on Cancan.