BANC | „Bulă, cu cine vorbești la telefon de 20 de minute?”

12:50

Viteză, adaptabilitate, curaj. Sunt valorile care definesc viața și activitatea unuia dintre cei mai tineri miliardari ai României. Și pe care le recomandă oricărui antreprenor. Nu are încă 40 de ani, dar numele-i este trecut […] The post Portret de antreprenor: Călin Donca appeared first on Cancan.