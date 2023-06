Motivul pentru care Gina Pistol nu a dat Bacalaureatul. Ce a făcut soția lui Smiley după ce a absolvit Școala de Arte și Meserii

13:30

Miercuri, 28 iunie 2023, după opt luni de așteptare, Simona Halep (31 de ani) a fost, în sfârșit, audiată în cadrul tribunalului Sport Revolutions. Campioana noastră are însă parte de noi vești proaste. Neregulile descoperite […] The post Vești proaste pentru Simona Halep. Românca ar putea fi obligată să-și încheie cariera appeared first on Cancan.