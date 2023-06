Îmbunătățește experiența de joc: necesitatea unui sistem de ventilație în sala de tenis

17:50

Caroline Wozniacki, 32 de ani, a anunțat că revine în tenis după o pauză mai lungă de 3 ani.„În ultimii trei ani petrecuți departe de joc, am ajuns să recuperez timpul pierdut cu familia mea, am devenit mamă și acum am doi copii frumoși pentru care sunt atât de recunoscătoare. Dar încă mai am obiective pe care vreau să le îndeplinesc. Îmi doresc să le arăt copiilor mei că îți poți urma visurile, indiferent de vârstă sau de rolul pe care îl ai. ...